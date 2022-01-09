Antalya'da suda kaybolan turisti arama çalışmalarında 2'nci gün



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde suya düşen çantasını almaya çalışırken akıntıya kapılıp, kaybolan kadın turist için ekipler seferber oldu. Kara, deniz ve havadan arama-kurtarma çalışmaları 2'nci gününde de sürüyor.

Tatil için Kemer ilçesine gelen ve adı öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile dün saat 12.00 sıralarında Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen turistin çantalarından biri suya düştü. Çantasını almak isteyen kadın, akıntıyla birlikte açığa sürüklendi. Çevredekilerden yardım isteyen kadını görenler, dalgalar nedeniyle müdahale edemedi. Turist kadın gözden kaybolurken, çantası kısa süre sonra karaya vurdu.

59 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

İhbar üzerine dün başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Saat 07.30 sıralarında başlayan çalışmalara, TCSG 104, TCSG 914 Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik helikopteri, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timleri, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı 2 dron, Yerli İnsansız Sualtı Gözlem Aracı (ROV), Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri olmak üzere 59 kişilik ekip katıldı.

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya, "Çıralımızdaki dünkü kötü hava şartları nedeniyle bir turistimiz dereden geçerken kayboldu. Dünkü arama çalışmalarında geceye kadar bulunamadı. Şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz de kıyıdan sahil bandında arama çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kısa sürede bulunur. Bunu ümit ediyoruz" dedi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kadın turistin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2022-01-09 14:17:02



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