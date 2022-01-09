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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

İHA

30 metrelik falezlerde ölümüne olta

Antalya’da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.
Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçının, balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçı, uçurumun kenarında hem ayakta hem de oturarak balık avına devam etti. Falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.
Yaklaşık 23 saat boyunca uçurumda balık avını sürdüren balıkçı, bir müddet sonra bölgeden ayrıldı.
Balıkçının tehlikeli avı, drone ile de havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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