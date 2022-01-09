Tramvay çarpan kadın ağır yaralandı, vatman otomobil altında kalmaktan kurtuldu



Süleyman EKİNAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da tramvay altında kalan Fatma Aksu (60) ağır yaralandı. Kaza nedeniyle üzgün olan kadın vatman A.G. de tramvayın açık kapısından indiği sırada bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay hattında meydana geldi. Topçular yönüne seyir halinde olan kadın vatman A.G. yönetimindeki tramvay, elinde bastonuyla aniden tramvay yoluna çıkan Fatma Aksu'ya çarptı. Yaralanan Aksu, tramvayın alt kısmında sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin tramvayın ön koruyucu kaportasını sökmesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, özel bir hastaneye götürüldü. Fatma Aksu'ya ait yazma, baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.

VATMANA OTOMOBİL ÇARPIYORDU

Yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından tramvay içerisinde ifadesi alınan A.G.'nin, üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen A.G., taşıt yolundan gelen bir otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen A.G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Yolculardan Ercan Hamdi Çakır, yaşlı kadının aniden tramvayın önüne çıktığını, sürücünün fren yaptığını ancak yağmurdan dolayı tramvayın kaydığını ve çarpmanın meydana geldiğini ifade etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAslı DURAN

2022-01-09 16:29:46



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