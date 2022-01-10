Rus turist, 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kalbi duran Rus Larisa Stadnikova (52), polis ve sağlık ekiplerinin 45 dakikalık kalp masajı ile hayata tutundu. Stadnikova, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Rus Larisa Stadnikova, 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kahvaltı sonrası dalgalı olmasına rağmen denize giren Larisa Stadnikova, kısa sürede gözden kayboldu. Stadnikova'nın boğulma tehlikesi geçirdiği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla plaja sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Stadnikova'nın bulunduğu yere gelen deniz polisi, kadını bota alıp Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü önüne çıkarttı. Kalbi durduğu belirtilen Stadnikova'ya, sağlık ekipleri gelene kadar polisler kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından 45 dakika boyunca kalp masajı yapılan Stadnikova, hayata döndü. Ambulansa alınan Stadnikova, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Stadnikova'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-10 11:10:14



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