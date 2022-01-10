Antalya’da hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs yakalandı

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Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan hapis cezaları ile aranan 4 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri adli makamlarca haklarında “Hırsızlık” suçundan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan İ.K., hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan S.G., hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.K., hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan F.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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