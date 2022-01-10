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Antalya, Avrupa'nın 52 milyar euroluk bisiklet turizmi pastasına gözünü dikti Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Bisiklet turizminin, golf turizmi gibi potansiyeli var, Avrupa’da yıllık 52 milyar Euro cirosu bulunuyor"

İHA

Antalya, Avrupa'nın 52 milyar euroluk bisiklet turizmi pastasına gözünü dikti Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Bisiklet turizminin, golf turizmi gibi potansiyeli var, Avrupa’da yıllık 52 milyar Euro cirosu bulunuyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'da 52 milyar Euroluk bir bisiklet turizm potansiyeli olduğunu belirterek, gerekli alt yapı sağlanması halinde Türkiye'nin 56 yıl içerisinde Avrupa’dan büyük bir pastanın sahibi olabileceğini bildirdi. Yaşacan, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkardığı bisiklet dostu otel sertifikasının önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, deniz, kum, güneş dışında yürütülen ve son dönemde gündeme gelmeye başlayan bisiklet turizmi hakkında açıklamalarda bulundu.
Antalya’da spor turizmi denilince akla futbol, futbol, basketbol, voleybol gibi sporların geldiğini hatırlatan Yaşacan, ama son 3 yıldır bisiklet takımlarının da kamp yapmaya başladığını belirtti.

"52 milyar Euro"
Gelen bisiklet takımlarının kentte turnuvalar ve yarışlara katıldığını dile getiren Yaşacan, “Bu takımlar 12 ay burada kamplarını yapıp ülkelerine geri dönüyorlardı. Bisiklet turizminin, golf turizmi gibi potansiyeli var. Avrupa’da yıllık 52 milyar Euro cirosu var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, spor dostu otel sertifikası çıkardı. Artık bu konunun önemli ve nitelikli turist kaynağı olduğu biliniyor” diye konuştu.

"Bisiklete binmeyi seven turistler"
Bisiklet takımlarının yanı sıra, golf turisti gibi sadece bisiklet turizmi için gelen turistlerin olduğunu kaydeden Şamil Yaşacan, “ Golf müşterisi, gol sahası istiyor. Golf turizmi için gelen golf sahasında oynayıp parasını bırakıp geri dönüyor. Bisiklet müşterisi de aynı. Bunlar kamp için gelen müşteri değil. 3040 yaş üzeri, hobisi olan, bisiklete binmeyi seven turistler. O müşterilerin bisikletleri, bir lüks araba çok değerli ve kaliteli bisikletler. Türkiye’de daha bunun siftahı yapılmadı. Siftah müşterimiz çok az” dedi.

"Bisiklet dostu otel sertifikası"
Yaşacan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı bisiklet dostu otel sertifika sisteminin Türkiye için çok önemli bir hamle olduğunun altını çizdi. Hem otellerin hem de acentaların bisiklet dostu sertifika uygulamasına sahip olmalarını istediklerini ifade eden Yaşacan, TÜRSAB’ın da bu konu ile ilgili önemli çalışmaları olacağını kaydetti.

"Bisiklet turisti, golf turisti gibi para harcıyor"
Antalya’nın ‘bisiklet dostu şehir’ olmasını istediklerini dile getiren Yaşacan, “ Hedeflerimiz ve çalışmalarımız o yönde. Ülkemiz de bisiklet dostu ülke olsun. Biz bunu başarırsak ülkemize müthiş derece bisiklet turisti getiririz. Bu müşteriler, çok nitelikli, kaliteli, iyi para harcayan müşteri kitlesidir. Bu orta sınıfın üstü, ailesiyle gelen müşteri kitlesidir. Bu müşteriler rezervasyon yaptıracağı zaman otelin bisiklet dostu olup olmadığına bakıyor. İçerisinde tamirhane var mı?, bisiklet parkı var mı? Onlar bisikletini tavana asıyor. Böyle bir otel arıyor, buda bisiklet dostu sertifikası olan otellerin tercih edeceğini gösteriyor” dedi.

"Avrupa'dan pasta sahibi oluruz"
Bunun yanında bölgenin bisiklet rotalarının önemli olduğunu kaydeden Yaşacan, ”Bu turist telefonuna bölgedeki rotaları indiriyor. Tarihi bölgelerin rotaları olacak, aileleri ile birlikte bu rotalar üzerinde gezecekler. Rotaların üzerindeki servis ve dinlenme yerleri de önemli olacak. Bu müşteri otelde kalmaz. Bu müşteri oteli sadece dinlenmek ve yatmak için kullanır. Bu müşteri, dışarıda para harcayacak. Sadece deniz, kum, güneş değil alışveriş de yapacak. Bisiklet dostu şehir olduğumuz zaman yollarımızı ona göre ayarlayacağız. Şoförlerde ona göre davranacaklar. Bisikletlerin trafikte, araçlar kadar hakları var. Bunları yaparsak 56 sene içerisinde Avrupa’dan müthiş bir pasta sahibi oluruz. Bu bilince varırsak, bisiklet müşterisini bölgemize bolca getiririz. İyi para harcayan müşteri kitlesi, bunu başarmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

"Kafilelerin gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor"
Şuan 15’e yakın otelin bisiklet dostu otel sertifikasını aldığını belirten Yaşacan, “İlk kafilenin gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İlk kafile her an gelebilir. Biz hazırız, oteller, bölge ve acente olarak hazırız. Hedefimiz müşteri potansiyeline ulaşmak. Her şey hazır, rötuş yapılacak. Yerel yönetimler, acenteler bu bilince varınca rötuş yapılacak hazırız. Zaten yatırıma gerek yok. Golf gibi saha istemiyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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