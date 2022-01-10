Muratpaşa Sinema Günleri 'Suna' filmi ile başlıyor

Muratpaşa Belediyesi Sinema Günleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, Türkan Şoray’ın en son rol aldığı ‘Suna’ filminin gösterimiyle başlıyor. 16 Ocak Pazar, saat 14.00’teki ücretsiz gösterimin ardından filmin yönetmeni Engin Ayça ve oyuncularından Gülsen Tuncer’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Geçen yıllarda ‘1 Film 1 Konuk’ etkinliğiyle Nar, Eylül Fırtınası, Sır Çocuklar, Gurbet Kuşları, Sis ve Gece gibi ödüllü filmleri Antalyalı sinemaseverlerle buluşturan Muratpaşa Belediyesi, yeni yılda Muratpaşa Sinema Günleri adıyla yeni bir seriye başlıyor.



Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, özellikle pandemi nedeniyle gösterim imkanı bulamayan Türk sinemasının son dönem filmleri, Antalya’da ücretsiz olarak sinemaseverle buluşacak. Serinin ilk gösterimi 16 Ocak Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Muratpaşa Sinema Günleri’nin ilk filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünün ilk sahibi Türkan Şoray’ın en son rol aldığı ‘Suna’ olacak.

Engin Ayça’nın yönettiği 2007 yapımı filmde Türkan Şoray’la birlikte Gülsen Tuncer, Demir Karahan ve Erol Mütercimler rol alıyor. Filmde, 1968’li yıllarda üniversitede çok yakın arkadaş olan 4 kişinin yıllar sonra bir sahil kasabasında yeniden bir araya gelmesi anlatılıyor. Gösteriminin ardından yönetmen Engin Ayça ve oyunculardan Gülsen Tuncer’in katılımıyla, Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Sinema Günleri’nde, geçen yıl ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Çatlak, Gölgeler İçinde ve Okul Tıraşı gibi filmler, gelecek haftalarda Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

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