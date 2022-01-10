Kumluca'da 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum korkuttu



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün akşam 2,5 saat arayla oluşan 2 hortum, seraların plastik örtülerine zarar verdi.

Kumluca'da dün sat 19.00 sıralarında Beykonak Mahallesi´nde, saat 21.30 sıralarında da Mavikent Mahallesi´nde hortum oluştu. Hortum nedeniyle 50 dekar alanda seraların plastik örtüsü zarar gördü. Hortum bazı seraların da demir aksamına zarar verdi. Sabah olunca sera sahipleri, yırtılan ve yerinden kopan plastik örtüleri tamir etti.

Hortum sırasında çok korktuğunu belirten Zühra Acar (65), "Dün saat 19.00 sıralarında pencereden baktım. Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Korktum, öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum" dedi.

Tolgahan Çakıcı (27) ise elektrik direklerindeki tellerden kıvılcım çıktığını gördüğünü anlattı. Çakıcı, kontrol ettiği serada demirlerin devrildiğini söyledi.

Abdullah Turan (50) ise 9 dönüm serasının 3 dönümünün zarar gördüğünü ifade ederek, "Şimdi seramın içindeki ürünleri toplatarak kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Ürünler zarar görür" diye konuştu.

Ramazan Mencik (68) de hortum ve sonrasında yağış nedeniyle evden çıkamadıklarını anlattı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, üreticilerden dün akşam 2 hortum meydana geldiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Hortumun küçük bir alanda etkili olduğunu aktaran Kökce, bazı seraların zarar gördüğünü dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-01-10 14:25:57



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