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Adlıhan Dere, güven tazeledi Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İHA

Adlıhan Dere, güven tazeledi Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Antalya Gazete Bayii, Büfeciler, Kantinciler, Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ocak Cuma günü Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Odası Başkanı Adlıhan Dere, genel kurulda güven tazeledi.
Toplantıya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, KOSGEB Antalya Müdürü İbrahim Erkış, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun, TVSEN Sendikası Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa, Halkbank Çallı Şube Müdürü Ertan Ertaş, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nabi Arslan, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, Oda Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve oda üyeleri katıldı.
9. Olağan Genel Kurul Toplantısı Başkan Adlıhan Dere’nin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin göreve geldiği günden bugüne dek yapmış olduğu hizmetleri, projeleri, diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği işbirliklerini ve her türlü oda çalışmalarını içeren faaliyet filmi ile başladı. Ardından Başkan Adlıhan Dere, meslekte 25. Yılını dolduran oda üyesi esnaflara plaketlerini takdim etti.

“Esnaf Adlıhan Dere ile devam dedi”
9. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda güven tazeleyen mevcut Başkan Adlıhan Dere, üyelerinin teveccühü ile yeniden Oda Başkanlığına seçildi. Başkanlık yaptığı süreç boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Başkan Adlıhan Dere, “2018 yılında yapılan 8. Olağan Genel Kurul Toplantımızda bizlere emanet ettiğiniz bu önemli görevi başarılı bir şekilde yürütmenin onuru ve gururu içerisindeyiz. Görev süremiz içerisinde sizlerin, menfaatleri doğrultusunda hareket ederek bir dönemi daha tamamladık. Ne mutlu ki sizlere layık bir yönetim anlayışı ile bu bayrağı zirveye çıkartmanın mutluluğunu Yönetim Kurulu olarak yaşıyoruz. Bugün burada yaptığımız çalışmaları anlatmak, sorunlarımızı tartışmak, geleceğe ışık tutacak kararlar almak üzere sizlerin huzurundayız. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde koşulları iyileştirmek için çabaladık; bulunduğumuz her platformda, sizlerin temsilcileri olarak sorunlarınızın çözümü için sesiniz olduk. Sizler destek verdikçe bizimde sesimiz daha gür çıktı” dedi.

“Gece gündüz demeden çalıştık”
Gece gündüz demeden çalıştıklarına değinen Dere, “Mesleğimizin saygınlığını ve var oluşundaki gücünü arttırmak için birçok çalışmalar yaptık. Pandemi nedeniyle zor şartlar altındaydık fakat engel tanımadık. Esnafımız için gece gündüz demeden çalıştık. Yayımlanan Genelgeleri, Hıfzıssıhha Kurul Kararlarını, üyelerimizi ilgilendiren her türlü gelişmeleri anında paylaştık. Sizlerle mümkün olduğunca bir araya geldim, esnaf ziyaretlerini ihmal etmedim. Kapanma döneminde bile herkes evlerinde iken sokak sokak gezdim, dükkan dükkan dolaştım. Basın ile birlikte canlı yayın bağlantıları yaparak televizyonda da üyelerimizin sesini duyurduk. Pandemi süresince Ankara ile olan temaslarımızı sıkı tutup, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürümüz Necmettin Erkan’a, TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’e ve devletimizin yetkili mercilerine esnafımızın sıkıntılarını birebir ilk ağızdan aktarma fırsatını buldum. Hem Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı hem de TESK Yönetim Kurulu Üyesi olmam münasebetiyle çözüm üretim sürecinde Türkiye geneline öncülük edip, hem odamız hem de esnaf adına olumlu kararlar alınmasını hızlıca sağladık. Üyelerimiz ve devletimiz arasında köprü olduk” diye konuştu.

“Daha yapacak çok işimiz, birlikte yürüyecek çok yolumuz var”
AESOB Başkanı ve Antalya Gazete Bayii Büfeciler Kantinciler Kuruyemiş İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası Başkanı Adlıhan Dere, “Bizler hizmet yolunda sizlerden önemli bir görev aldık. Neyi başardıysak birlikte başardık, ne yaptıysak birlikte yaptık. Göreve geldiğimiz ilk gün, üyelerimizden aldığımız güçle hepimizin idealleri ve hayalleriyle yola çıktık. Verdiğiniz emaneti en iyi şekilde temsil ederek bugünlere geldik. Yapacak olduğumuz işlerimiz bitti mi? Asla bitmedi. Çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Hizmet bayrağını doğruluk ve dürüstlükle taşıyacağız. Değerli yol arkadaşlarım, iyi ki varsınız iyi ki benim yol arkadaşlarımsınız. Dualarınız ve desteklerinizle daha yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Genel Kurulumuzun başta üyelerimize, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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