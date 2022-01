AÜ’de tarımsal eğitim-öğretimin 176. yıl dönümü kutlandı AÜ Rektörü Özkan: “Akıllı tarım için üniversiteler öncü olmalı”

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde Türkiye’de tarımsal eğitimöğretiminin 176. yıl dönümü kutlandı. Tarımın stratejik öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Rektör Özlenen Özkan, sürdürülebilir, verimli ve akıllı tarım için üniversitelerin öncü olması gerektiğini belirtti.

Her yıl geleneksel olarak kutlanan Türkiye’de tarımsal eğitimöğretiminin 176. yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Antalya Ziraat Odası iş birliği ile program düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Tören Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan törenin ardından program Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gökhan Karaca, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla devam etti.



“Üniversiteler öncü olmalı”

Açılış konuşmasına Türkiye’de tarımsal eğitimöğretiminin 176. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarımın stratejik öneme sahip olduğunu, dünya nüfusunun giderek artması, kaynakların azalması ve son dönemde yaşanan pandemi sebebiyle tarımsal üretimin öneminin her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını vurguladı. Tüm dünyada önemli gündem başlıklarından biri haline gelen tarımsal üretim için tarım politikalarının güncellenmesi gerektiğini belirten Rektör Özkan, tarımın çok daha verimli sürdürülebilir ve akıllı olması gerektiğini ve üniversitelerin bu konuda öncü olması gerektiğini söyledi.



“Teknoloji tarlaya inmeli”

Tarımsal öğretimin bereketli topraklara daha çok bereket katabilmenin anahtarı olduğunu belirten Rektör Özkan, “Çünkü daha çok verim alabilmek ve bunu sürdürülebilir yapabilmek ancak teknolojinin geliştirilmesi, modern tarım tekniklerinin tarlaya indirilmesi ile mümkün olabilir. Üniversitemiz Ziraat Fakültemiz ile ülkemizde tarımda modernizasyonun hızlanması için çok önemli bir destek vermiştir. 176 yıllık tarımsal eğitim ve öğretimin son 39 yılına Ziraat Fakültemiz katkı sağlamıştır. Bundan sonrası için de fakültemizin hem tarımsal üretimi yönlendirecek donanımlı ziraat mühendislerin yetişmesi hem de ürüne dönüşebilen ve toplumun hizmetine sunulabilen bilimsel araştırmalarla tarımda modernleşmede anahtar rol oynayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Modern üretim tekniklerinin kullanılması zorunlu”

Yaklaşık 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun 2050 yılında 9 buçuk milyara ulaşması beklendiğini söyleyen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, bu nüfusu besleyebilmek için tarımsal üretimin bu süreçte en az yüzde 50 oranında arttırılması gerektiğini söyledi. Hızlı nüfus artışına karşın tarımsal üretimin önünde küresel ısınma kuraklık, şehirleşme ve toprakların çoraklaşması gelecekte tarımsal üretimin olumsuz şekilde etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Erkan, gelecekte tarımsal üretimi tehdit edecek olumsuz şartlarda artan dünya nüfusunu besleyebilmek ve küresel rekabette öne geçebilmek için modern üretim tekniklerinin kullanılması zorunlu hale geleceğini ve bu noktada tarımsal üretim yönlendiren ziraat mühendislerinin aktif rol oynayacağını ifade etti.



“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Öğrencilerin geleceğe hazırlandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Ziraat Fakülteleri olarak gelecekte tarımsal üretimin önündeki tüm bu sorunları aşmak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak öğrencilerimizi geleceği yönelik ve daha donanımlı ziraat mühendisleri olarak hazırlayabilmek için ders müfredatlarımızı sürekli güncelliyoruz. Bu amaçla Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri arasında ilk olarak uygulamaya koyduğumuz mentorluk programı da öğrencilerimizin sorunları anlama ve çözüm önerileri üretilmelerine katkı sağlamaktadır. Yine bu bağlamda fakültemizde 30 günlük yaz stajı yerine bir dönemlik staj uygulamasına geçmeyi planlıyoruz” dedi.



“Tarımın geleceği ziraat mühendislerine emanet”

Tarım üretimi ve tarım öğretimi konularında bilgiler paylaşan Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, tarım üretimini buğday örneği üzerinde anlatarak buğdayın üretim ve tüketim oranlarını aktardı ve yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. 45 farklı üniversitede Ziraat Fakültesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, ziraat fakültelerindeki bölümlerin yerleşme istatistiklerini vererek öğretiminde akreditasyon sürecinin önemine değindi. Türkiye’nin daha iyi noktalara gelmesinin ziraat mühendislerinin daha iyi eğitim alması ile mümkün olduğunu söyleyen Ziraat Fakültesi Öğrencisi Emine Doğan ise “Bizler aldığımız iyi eğitim ile ülkemizde tarımsal üretimin arz ve kalitesini yükseltecek aynı zamanda dünyada ülkemizin tarımını ön sıralara taşımak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Bitki fabrikaları geleceğin tarımı”

Program kapsamında CANTEK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaca “Tarımın IV. Evresi: Bitki Fabrikaları” başlıklı konferans verdi. Bitki Fabrikalarının geleceğin tarımı olduğunu ifade eden Karaca, bu sistemin tarım alanı açısından 30 dönüm serada yapılan işi bir dönümde yapmayı sağladığını ve özellikle tıbbi aromatik ve endemik bitkiler için avantajlı olduğunu söyledi. Antalya Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ile renk kattığı program meslekte 30. yılını tamamlayanlara plaket takdimi ile son buldu.

