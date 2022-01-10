Düğün konvoyunda trafiği durdurup oynadılar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyunda işlek noktalarda zaman zaman durup oynayanlar trafiği felç etti. O anlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyu, trafik akışını olumsuz etkiledi. Konvoydaki onlarca araç klakson çalıp, trafik akışını durdurarak, çevreyi rahatsız etti. Zaman zaman otomobillerinden inenlerin cadde ortasında oynaması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SÜRÜCÜLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülere göre, konvoydakiler, kentin işlek bir caddesinde trafik lambasında aracı durdurup, yolda oynadı. Otomobil tavanında oynayanların yanı sıra bazıları da araçtan inerek eğlendi. Otomobildeki kişiler zaman zaman araç camından sarkarak ya da motor kaputuna oturarak tehlikeye de davetiye çıkardı. Konvoydakiler daha sonra Manavgat Köprüsü'nde araçlarını durdurup, trafik akışını engelledi. İlçede 1 saatten fazla süren konvoya bazı sürücüler de tepki gösterdi.

POLİS TESPİT EDİP CEZA KESTİ

Konvoyu cep telefonlarıyla çekenlerin şikayetiyle Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, mobese kameralarından konvoya katılan araçları belirledi. Konvoydaki araçlara cezai işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-01-10 15:34:26



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