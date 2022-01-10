Caminin yardım kutusundan 400 TL çalan şahıs yakalandı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde caminin içerisinde bulunan yardım kutusundaki paraları çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaş İlçesi, İslamlar Mahallesinde bulunan Öz Camii'nden 9 Ocak Pazar günü yardım kutusundaki 400 TL civarındaki para çalındı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Jandarma ekipleri, inceleme ve araştırma neticesinde; hırsızlık olayını F.T isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit etti. Şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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