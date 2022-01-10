Faydalı böcek üretiminde yeni ürün: “Bal kabağı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böcek üretiminde besin olarak kullanılan patatese ek olarak bal kabağından da yararlanıyor. Üretimi gerçekleştirilen faydalı böcekler ise turunçgil ve nar bahçelerine bırakılarak, unlu bit zararlısıyla mücadele ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda avcı böcek üretimi amacıyla Korkuteli Osmankalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne sözleşmeli üretim modeliyle patates üretimi yaptırdı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekipler kontrolünde zirai ilaç kullanılmadan yapılan patates üretiminin analiz sonuçlarında pestisit kalıntısına rastlanmadı.



“Ara ürün bal kabağı”

Patateslerin unlu bit besinine dönüşmesi zaman aldığından, faydalı böcek üretimini devamlı hale getirmek için alternatif besin arayışına girildi. Büyükşehir Belediyesi, faydalı böcek üretimini geliştirmek amacıyla ara ürün olarak bal kabağı kullanımına da başladı. Bal kabakları Elmalı S.S. Yılmazlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi genç üreticilerden alındı. Biyolojik mücadeleyi geliştirmek için bal kabağı üzerinde faydalı böcek yetiştiriliyor. Faydalı böceklerle turunçgil ve nar bahçelerinde unlu bit zararlısıyla biyolojik mücadele ediliyor. Faydalı böcekle üretim teşvik edilerek üretici ve tüketici sağlığının korunması, işçilik ve insektisit maliyetlerinin azaltılması, ihracatta yaşanan kalıntı sorununun çözülmesi hedefleniyor.



“Üreticiye destek”

Faydalı böcek üretimine ilişkin bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Dr. Saadet Tuğrul Ay, patates ve bal kabağı yetiştiriciliği ile hem çiftçiyi desteklediklerini hem de gençlerin iş gücüne katılımlarını sağladıklarını belirtti. Saadet Tuğrul Ay, “Yetiştirilen organik patateslerle faydalı böcek üretiyoruz. Şimdi üretimde ara ürün olarak bal kabağı da kullanmaya başladık. Patates ve bal kabağını kooperatiflerden temin ederek, üreticilerimizi destekliyoruz” dedi

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