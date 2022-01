İbradı’da ücretsiz ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı’da tüm mahallere ücretsiz ulaşım sağlıyor. Bölge halkı için hafta içi her gün sabahakşam iki kez sefer yapılan ücretsiz ulaşım ile vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından İbradı İlçe Hizmet Birimine tahsis edilen iki adet toplu ulaşım aracıyla İbradı İlçesinin tüm mahallelerinde ücretsiz ulaşım sağlamaya devam ediliyor. İbradı Merkez başta olmak üzere, Ormana, Ürünlü, Başlar, Çukurviran, Düzlen, Üzümdere ve Maşat Aydınyayla Mahallelerine sabah ve akşam olmak üzere iki sefer yapılıyor



“Herkesin arabası yok”

Yaz boyu günü birlik her gün sefer yapan ulaşım araçları vatandaşları sabah mahallelerinden sırasıyla alarak İbradı merkeze getiriyor. Akşamda merkezden alarak yine mahallerine geri götürüyor. Ücretsiz yapılan ulaşım seferleri vatandaşların takdirini topluyor. İbradılı vatandaşlar, ücretsiz ulaşım seferlerinin sabahakşam yapılmasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek, “ Pazar, alışveriş gibi işlerimizi hafta içi her gün yapılan seferlerle kolaylıkla yapıyoruz. Herkesin arabası yok” dediler.

Öte yandan MaşatDüzlen ve Üzümdere Mahallelerine Kış mevsiminde sadece Cuma günleri sabahakşam seferi yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.