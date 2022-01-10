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Büyükşehir Belediyesi'nin ‘6 Temiz Enerji Üretim Tesisi’ için toplu açılış olacak

İHA

Büyükşehir Belediyesi'nin ‘6 Temiz Enerji Üretim Tesisi’ için toplu açılış olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 145 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projelerinin toplu açılışını gerçekleştiriyor. 10 bin 25 kilovat elektrik enerji kurulum gücüne sahip, 6 temiz enerji üretim tesisi, 12 Ocak Çarşamba günü Kızıllı Katı Atık Entegre Tesisi’nde gerçekleştirilecek toplu açılış töreni ile hizmete açılacak.
Büyükşehir Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası’nda, ‘Enerjimiz var üretiyoruz’ sloganıyla 6 temiz enerji üretim tesisini toplu açılış töreniyle açıyor. Kızıllı Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi, Korkuteli Bozova Güneş Enerji Santrali, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Çatı Tipi Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Ulaşım A.Ş. Binası Çatı Tipi Depolamalı Güneş Enerji Santrali, Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi Binası Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi 12 Ocak Çarşamba günü hizmete giriyor.

“Atık ısıdan buhar türbini ile enerji üreten ilk ve tek katı atık tesisi”
Kepez İlçesi Kızıllı mevkiinde 4 bin 500 metrekare alanda kurulan Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi, Türkiye’de atık ısıdan buhar türbini ile enerji üreten ilk ve tek katı atık tesisi olma özelliğine sahip. 2021 yılının Şubat ayında inşaat çalışmalarına başlanan tesiste, Eylül ayında test üretimine geçildi. Alanya Türkler’de yer alan ve 5,66 megawat elektrik kurulu güce sahip Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ise biyometanizasyon yöntemi ile çöpten enerji üretecek. Tesiste yıllık ortalama 49 milyon 581 bin kilovatsaatlik enerji üretilecek.

“GES projeleri artıyor”
Döşemealtı Çıplaklı’da yer alan Güneş Enerji Santrali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi çatısı üstüne kuruldu. “Engelleri Güneşle Aşıyoruz” projesi kapsamında yapılan santralden elde dilen enerji ile rehabilitasyon merkezindeki çocukların ihtiyacı karşılanıyor. Korkuteli Bozova’da yapımı tamamlanan ve ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Güneş Enerji Santrali’nde (GES) üretilen enerji, içme suyu, atık su hizmetleri ve idari bina elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. 990 kw kurulu güce sahip olan Bozova GES1 güneş enerjisi santrali 2021 yılında 2.1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretti. Aynı parsel üzerine her biri 1 megavat gücünde GES2, GES3 ve GES4 olmak üzere 3 adet daha Güneş Enerji Santrali kurulumu projelendirilerek, ihale aşamasına getirildi.

“Enerjisini üreten ve depolayan ilk kamu kurumu”
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası üstünde yer alan çatı üstü GES projesiyle kendi enerjisini üreten ve depolayan ilk kamu kurumu olma özelliğini taşıyor. Proje 249 kw kurulu güç üretim kapasitesine ve 250 kilovat elektrik depolama kapasitesine sahip. Hizmete girecek projelerden bir diğeri olan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Tramvay Atölye Binası üstünde yer alan çatı üstü GES ise ile binanın elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

“Yılda 76 milyon 752 bin 300 kw saatlik enerji üretilecek”
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in göreve gelmesinin ardından faaliyete geçen ve açılışı yapılacak 6 temiz enerji üretim tesisi toplamda 10 bin 25 kilovat elektrik enerji kurulum gücüne sahip. Hizmete girecek tesislerden ikisi depolamalı GES olmak üzere toplam 4 adet GES, 1 adet atık ısından enerji, 1 adet ise çöpten enerji üretimi biyogaz tesisi olma özelliği taşıyor. Bu tesisler ile yılda toplam 76 milyon 752 bin 300 kilovat saatlik enerji üretilecek. Bu projelerle aylık 27 bin 878 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretiliyor. 6 tesisin sağladığı enerji Ocak ayı itibarıyla yılda 158 milyon 109 bin 738 TL elektrik bedeline karşılık geliyor.

“145 milyon TL’lik yatırım”
6 temiz enerji tesisinin toplam yatırım bütçesi ise 145 milyon 186 bin TL. Üretilen temiz enerji sayesinde, bu tesislerde yılda 196 bin 105 ton sera gazı salınımının engellenmesi sağlanıyor. Engellenen sera gazı salım miktarı ise 472 bin 644 ağacın sağladığı karbon yutağı değerine karşılık geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kısa süreli yatırımları ile 9 GES, 4 adet biyogaz ve bir adet atık ısıdan enerji olmak üzere temiz enerji tesisi sayısı 14’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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