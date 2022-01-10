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Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü Hayvansever emekli polisi baltayla yaralayan 73 yaşındaki adama 2 ay ev hapsi cezası verildi

İHA

Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü Hayvansever emekli polisi baltayla yaralayan 73 yaşındaki adama 2 ay ev hapsi cezası verildi

Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, iddiaya gör,e sokak köpeklerinin bakımını yaptığı kulübeyi yıkmaya çalışan yaşlı adamın saldırısı sonucu baltayla kafasından yaralandı. Yaşlı adama 2 ay ev hapsi verilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2985. Sokak'ta müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müstakil evin sahibi 73 yaşındaki Kazım T, kamulaştırmanın ardından başka bir adrese taşındı ve evini Melih Akçelik’e kiraya verdi. Melik Akçelik, burada Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş ve diğer hayvanseverlerle birlikte yaralı sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. Geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra eve gelen Akçelik ve Çavuş, iddiaya göre hayvanların tedavisinin yapıldığı kulübenin baltayla Kazım T. tarafından yıkılmaya çalışıldığını gördü. Faruk Çavuş, yaşlı adamı ve yanındaki eşine uyarılarda bulundu. Kazım T’nin devam etmesi üzerine Faruk Çavuş, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda almaya başladı. İddiaya göre, Kazım T’nin eşi sopa ile Faruk Çavuş’un eline vurunca telefon yere düştü. Yine iddiaya göre Çavuş telefonunu yerden almaya çalışırken Kazım T., baltayla Çavuş’un kafasına vurdu. Başından yaralanan Faruk Çavuş, özel bir hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede kalan ve başına dikiş atılan Çavuş, bugün taburcu oldu.
Yaşananlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın elinde baltayla kapıyı ve camları kırması, baltayı göstermesi ve Faruk Çavuş’un üstüne yürümesi yer aldı. Bugün hastaneden taburcu olan Faruk Çavuş, hayvanseverlerle birlikte yeniden hayvanlarını beslemeye ve bakımını yapmaya devam etti.

"Baltayla kafama vurdu"
Kütükçü Mahallesi’nde arkadaşlarının evinde izin alarak hayvanları beslediklerini kaydeden Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş, “Orada oda gibi iki noktada sakat ve bakıma ihtiyacı olan hayvanların bakımını yapıyoruz ve kullanıyoruz. Cuma günü gittiğimizde eli baltalı bir kişi geldi, yuvaları dağıtmaya kalktı. Biz de yaşlı olduğu için uzak kaldık, müdahale etmemeye çalıştık. ‘Dayı yapma’ dedik. Devam edince biz de telefonla video olmaya başladık ama şahsın eşi elimdeki telefonu sopayla düşürdü. Telefonu almaya çalışırken şahıs baltayla kafama vurdu. Ağır yaralandım, 3 gündür yoğun bakımdaydım. Hayvanlara yaptığımız iyilik karşılığında hayatta kalmış olabiliriz. Arkadaşım şahsın elindeki baltayı tutunca hayatta kaldım” dedi.

"Şahıstan davacı ve şikayetçiyim"
Şahısla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını kaydeden Faruk Çavuş, “Orayı arkadaşımız 2 yıllığına kiraladı. Biz hayvanlarımıza bakmaya devam edeceğiz. Şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Tüm haklarımızı kullanacağız. Biz hayvanseveriz. Arkadaşım da kafasından hafif yaralı. Eğer o arkadaşım olmasaydı ben gitmiştim” diye konuştu.

"30 yıldır orada yaşadık, yıkım kararı aldırdık"
Faruk Çavuş’u yaralayan Kazım T’nin kızı Ayşegül T. ise, olayın gerçekleştiği andan bu yana maddi ve manevi olarak sarsıntı içinde olduklarını dile getirdi. Olayın yaşandığı evin kendilerinin olduğunu ve 1991 yılından bugüne çocukluğunun geçtiğini belirten Ayşegül T, “Etimizle tırnağımızla bu evi yaptık. Babam o gün oraya belediyeden aldığı evrak karşılığında gelip diktiği ağaçları söktü, bunun karşılığında sürekli olaylar yaşıyoruz. Bizde hayvan canlısı insanlarız. Evimiz etrafında zaten kümes ve barınaklar var. Bize yapılan haksızlığın karşısında nereye başvurduysak sonuç alamadık. Sonunda 26 Ocak 2022 tarihinde yıkım kararını kendi ellerimizle aldırdık. Görüntülerin aslı bu şekilde değil. Hiçbir canlıya zarar vermedik. Her insan kavga anında kendini savunur. Babamın elinde kesici bir alet vardı, arbede esnasında kimse görmedi babamın o şahsın kafasına balta geçirdiğini. 32 yıllık komşularım her şeyi biliyor. Onlar bile buraya çocuklarını getiremiyor” dedi.

"Biz de şikayetçiyiz"
Kiracının alt kiracısının olamayacağını söyleyen Ayşegül T, kira bedelini de uzun süredir alamadıklarını öne sürdü. Babasının 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldığını ifade eden Ayşegül T, “O videonun şiddetli bölümüne bakılıyor, ilk bölümüne bakılmıyor. Babam şu an evinde, pişmanlığı var, o da karşıdaki kişinin sağlığına neden olduğu için. Kendi eviyle ilgili pişmanlığı yok. Biz de hukuki süreci başlattık, biz de şikayetçiyiz. O evde çocukluğum geçti” diye konuştu.

"Kınıyoruz"
Hastane çıkışı Faruk Çavuş'a destek olmaya gelen hayvanseverler adına konuşan Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Paraf, yaşanan olaydan derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Çok üzücü bir durum. Sokak hayvanlarının durumu zaten kötü, bir de onları korumaya çalışan insanların darp edilmesi, şiddet edilmesi kötü bir durum. Bu olayı kınıyoruz. Bu gibi olayın hiçbir yerde olmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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