Alanyaspor'da Babacar'ın sözleşmesi sona erdi



Engin ANAK / ALANYA (Antalya),(DHA) Aytemiz Alanyaspor Kulübü, futbolcu Khouma Babacar'ın sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Teşekkürler Babacar. Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-01-10 21:59:51



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