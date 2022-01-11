Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (2)

TÜRKİYE'DEN 8 İL VE İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ
Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-
2022-01-11 05:52:16
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