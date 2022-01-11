Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (3)

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hissedenler kısa süreli panik yaşadı.
Deprem sırasında bazı vatandaşlar, bu anı evinde sallanan eşyaların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin" dedi.
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-01-11 09:57:22
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