Antalya OSB'ye MESEM irtibat bürosu açıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) İrtibat Bürosu kuruldu. Merkez firmaların ihtiyaç duyduğu iş gücünün eğitim ve istihdamına köprü olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerine Mesleki Eğitim İrtibat Büroları açılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen kurdele kesim töreniyle tüm Türkiye’deki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) İrtibat Büroları aynı anda hizmete açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Antalya Organize Sanayi Bölgesine kurulan MESEM İrtibat Bürosunun açılışı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen tören ile eş zamanlı yapıldı.



“Devlet destekli istihdam”

Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen’in kestiği kurdele ile Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında hizmete giren MESEM İrtibat Bürosu, sanayicinin ihtiyaç duyduğu iş gücüne, Devlet destekleri ile erişimini sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yönlendirilecek kişileri istihdam eden sanayicilere kişi başına asgari ücretin yüzde 50’sine varan teşvikler verilecek. Merkez aynı zaman OSB’lerde çalışan personellere mesleki eğitim ve belgelendirme süreçleri ile ilgili de hizmetler verecek.



“Köprü vazifesi görecek”

Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek ve meslek liseleri ile firmaların bağlarının güçlendirilmesi adına önemli bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, MESEM İrtibat Bürosu’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin görev yapacağını, bu kişilerin mesleki ve teknik anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin OSB firmaları arasında köprü görevi görerek koordinasyonu sağlayacaklarını belirtti. İrtibat bürosu sağlanacak hizmetler hakkında bilgi veren Bahar, “İşletmelerde çalışanların mesleki eğitime katılımlarını artıracak faaliyetlerde bulunacak, eğitimsektöristihdam işbirliğini oluşturacak ve işletmelerin iş gücü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. Proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi Programlarını tamamlayanlara ilgili alan ve dalda kalfalık belgesi, ustalık belgesi, usta öğreticilik belgesi ile fark derslerini tamamlayan ustalık belgesi sahiplerine lise diploması verilecektir” dedi.

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