Erasmus programı ile Antalya’ya gelen gençler, şehrin temizliğine dikkat çekti

Öğrenci değişim programı çerçevesinde proje yazma eğitimi için geldikleri Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la bir araya gelen gençlerden Konstantinos Polychronidis, Kaleiçi başta olmak üzere çok temiz bir kentle karşılaştığını söyledi. Polychronidis, Başkan Uysal’a “Bunu nasıl başarıyorsunuz” dedi.

Kultur und Art Initiative adlı vakıf tarafından yürütülen Erasmus+ Projesi ‘Laboratory for Developing Youth Exchanges’ kapsamında 10 ülkeden 32 üniversite öğrencisi, Muratpaşa Belediyesi’nce gerçekleştirilen proje yazma eğitimleri için Antalya’ya geldi.

Almanya, İtalya, Çekya, Danimarka, Portekiz, Romanya, Letonya, Yunanistan, Estonya ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gençler, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) 15 Ocak’a kadar devam edecek eğitimlere katılacak. Gençlerin Erasmus projesi yazımının tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğreneceği eğitimin ana temalarını iklim değişikliği, sosyal eşitsizlikler ve insan hakları oluşturuyor.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da ASSİM’de gençlerle bir araya geldi. Başkan Uysal’ın gençlerle buluşmada ortak dil İngilizce oldu. Yunanistan Korfu’dan Euphoria Youth Lab temsilcisi olarak programa katılan Konstantinos Polychronidis, çok temiz bir şehirle karşılaştıklarını söyledi. Üç gündür Antalya’da bulunduğu ve Kaleiçi’ndeki temizliğin dikkat çekici olduğunu dile getiren Polychronidis, ülkesinde tüm koruma çalışmalarına rağmen atıklardan kurtulamadıklarını söyledi. Polychronidis, Başkan Uysal’a “Bunu nasıl başarıyorsunuz” diye sordu.

Başkan Uysal, soruya “Tabi ki çalışmakla oluyor” şeklinde espriyle karşılık verirken, Muratpaşa Belediyesi’nin yönetişim modeli Turunç Masa’nın bu noktada kritik önemde olduğunu söyledi. Sadece Muratpaşa sakinlerinin değil, Erasmus+ kapsamında Antalya’da bulunan gençlerin de Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden belediyeye erişebileceğini aktaran Başkan Uysal, “Yolda bir çöp ya da atık gördüğünüzde Turunç Masa’yı arayarak oradan belediyemizce alınmasını sağlayabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.