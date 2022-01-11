Rektör Özkan “Asiye’nin maalesef yüz felci var” Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış” “Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan “Asiye’nin maalesef yüz felci var” Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış” “Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz”

İHA

Rektör Özkan “Asiye’nin maalesef yüz felci var” Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış” “Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yaptıkları Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili, " Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz” dedi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep’teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Dünyaya ve Türkiye’ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye’ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş’le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.

“Yüz felcimiz var maalesef”
Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye’nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, “Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat” dedi.

“Sonucu tam almamız için 1 yıllık süreç bizi bekliyor”
Asiye’nin sinir dışında başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özkan, “Sadece sinir ameliyatları 56 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erasmus programı ile Antalya’ya gelen gençler, şehrin temizliğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Erasmus programı ile Antalya’ya gelen gençler, şehrin ...
Antalya OSB'ye MESEM irtibat bürosu açıldı
YEREL HABERLER Antalya OSB'ye MESEM irtibat bürosu açıldı
Yıla iyi başlangıç yapan Antalya'ya, 9 günde 58 bin turist
YEREL HABERLER Yıla iyi başlangıç yapan Antalya'ya, 9 günde 58 bin ...
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptı; kızı doğduktan 3 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptı; ...
İçişleri Bakanı Soylu: "TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz" "Murat Karayılan canını alacağız bilesin"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "TBMM'ye girmekle terörist ...
Antalya-Konya karayolunda tırlara uygulanan geçiş yasağı sona erdi Sabah saatlerinde şiddetini yitiren kar yağışı, yeniden etkisini göstermeye başladı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolunda tırlara uygulanan geçiş ...
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (3)
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem (2)
Otomobilde intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Otomobilde intihara kalkıştı
Otomobilde intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Otomobilde intihara kalkıştı
Antalya’da yeniden kar yağışı başladı Alacabel'de kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Antalya’da yeniden kar yağışı başladı Alacabel'de kar ...
Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 piknik tüple intihara kalkıştı, polisi alarma geçirdi Gazı açık piknik tüplerini fark eden polis itfaiyeden destek istedi Bunalıma giren kadının otomobilde 6 piknik tüplü intihar girişimi
YEREL HABERLER Aracın havalandırma sistemini koli bandıyla kapatıp 6 ...
Alanyaspor'da Babacar'ın sözleşmesi sona erdi
YEREL HABERLER Alanyaspor'da Babacar'ın sözleşmesi sona erdi
Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası baltalı kavgaya döndü Hayvansever emekli polisi baltayla yaralayan 73 yaşındaki adama 2 ay ev hapsi cezası verildi
YEREL HABERLER Antalya'da köpek kulübesinin yıkıldığı iddiası ...
Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını ...
Alanya’da evsiz vatandaşlara sıcak yuva Sokakta kalan evsizler belediye tarafından otellere yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Alanya’da evsiz vatandaşlara sıcak yuva Sokakta kalan ...
Başkan Böcek, Samsun’da Başkan Böcek, Samsun’da Zülkif Dağlı ve İbrahim Keklik’le buluştu
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Samsun’da Başkan Böcek, Samsun’da ...
Büyükşehir Belediyesi'nin ‘6 Temiz Enerji Üretim Tesisi’ için toplu açılış olacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nin ‘6 Temiz Enerji Üretim ...
Motosikletiyle taşıdığını görenler gözlerine inanamadı Yaklaşık 5 metrelik tomruğu motosikletine yükleyip ölüme davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Motosikletiyle taşıdığını görenler gözlerine ...
Şiddetli yağış ve fırtına evin balkonundaki PVC sistemini uçurdu Gürültüyle evden fırlayan apartman sakinleri neye uğradıklarını şaşırırken, düşen PVC parçaları iki kamyonete zarar verdi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış ve fırtına evin balkonundaki PVC ...
İbradı’da ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER İbradı’da ücretsiz ulaşım
Faydalı böcek üretiminde yeni ürün: “Bal kabağı”
YEREL HABERLER Faydalı böcek üretiminde yeni ürün: “Bal kabağı”
Düğün konvoyunda trafiği durdurup oynadılar
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda trafiği durdurup oynadılar
Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar; sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Antalya-Konya kara yolunda yoğun kar; sürücüler zor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.