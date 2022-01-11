Manavgat’ta 12 yıl hapis cezası olan uyuşturucu tacirine operasyon

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl hapis cezası olan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, hakkında halen uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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