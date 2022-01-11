Mantar toplamak için evden çıkan yaşlı adamı jandarma buldu Yakınlarının ulaşamadığı adam evinin 2 kilometre uzağında bulundu

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Antalya’nın Aksu ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan şahsa ulaşamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kayıp şahsı evin 2 kilometre uzağında buldu.

Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi'nde ikamet eden V.Ş. (73) isimli adam, 10 Ocak günü saat 09.00 sıralarında evinden mantar toplamak üzere ormanlık alana çıktı. Mantar toplamaya çıkan şahıstan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2 Asayiş Timi, 1 Trafik timi ve JAK ekipleri tarafından bölgede başlatılan geniş çaplı arama faaliyetinde kayıp şahıs yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

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