Rektör Özkan’dan ABD'de yapılan domuz kalbinin insana nakledilmesi yorumu: “Bana biraz tuhaf geldi” Akdeniz Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “Herhangi bir işleme tabi tutulmadan bir domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değil gibi”

Organ nakilleriyle ünlü Akdeniz Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABD’nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, kalp hastasına domuz kalbinin nakledilmesine ilişkin, “Detaylarını çok bilmiyorum ana o detaylar olmadan bakacak olursak bana biraz tuhaf geldi. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan bir domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değil gibi” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rektör Özkan, ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına, domuz kalbinin nakledilmesine ilişkin soruya şu cevabı verdi: “Şu etapta onunla ilgili bir makale yayınlanmadı. Detaylarını çok bilmiyorum. Verilen haberde çok detay yok. O detaylar olmadan bakacak olursak olaya, bana birazcık tuhaf geldi açıkçası. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan bir domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değil gibi. Domuz ya da hayvandan insana nakiller şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için henüz yapılamıyor, çok başında daha. Eğer bu şekildeyse ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ama ‘herhalde böyle değildir’ diye düşünmek istiyorum.”

ABD’de dünya tarihinde ilk kez bir domuzdan kalp nakli edildiği duyurulmuş ve Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, alınan özel izin sonrası Cuma günü yapılan ameliyatın 7 saat sürdüğünü, David Bennett adlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamışlardı.

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