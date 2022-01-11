Kepez’in sultanları play-of hedefinde

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün kadınlar 2’inci ligde mücadele eden voleybol takımı, playof hedefinde.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı, ligi ilk 2’de bitirerek, 1’inci lige yükselme mücadelesi vermek istiyor. Ligin bitmesine son 6 maç kala moralini yüksek tutan takım, 24 puan ile 3’üncü sırada yer alıyor. Pazar günü Denizli Voleybol deplasmanına gidecek olan Kepez’in file sultanları, 3 puanı kendilerine şart koştu. Hedeflerinden kopmadıklarını vurgulayan voleybolcular, sezonu en iyi şekilde sonlandırma hedefinde.

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