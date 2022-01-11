Beach Park’ta fırtınanın devirdiği ağaçların yerine yenileri dikildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park içindeki koruluğa yeni fidan dikimi yaptı. Geçen hafta fırtınanın devirdiği Kızılçam ağaçlarının yerine yenileri toprakla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi geçen hafta fırtınadan sonra Konyaaltı Sahili Beach Park içinde bulunan kurumuş ve devrilme riski bulunan Kızılçam ağaçlarını can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için kesim ve budamasını gerçekleştirdi. Kesimleri ve budama işlemleri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gerçekleşen alana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeni fidan dikimi gerçekleştirdi. Kızılçam fidanları yürüyüş yollarına uygun olarak dikildi.

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