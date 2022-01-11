AÜ’de Erasmus Mundus Projeleri için webinar

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ilk kez, akademik iş birliği yoluyla yükseköğretimde kaliteyi artırmayı amaçlayan Erasmus Mundus Projeleri hakkında webinar düzenlendi.

Uluslararası İlişkiler Ofisi faaliyet alanları arasında yer alan Erasmus+ Programı Projeleri kapsamında çevrim içi “Erasmus Mundus (EMJM/EMDM) Projeleri Webinarı” düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından akademik iş birliği yoluyla yükseköğretimde kaliteyi artırma amacıyla ilk kez gerçekleştirilen webinara öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdi.



“Ülkeler arası üniversitelerle iş birliği sağlıyor”

“Erasmus+ Programı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında her sene olduğu gibi bu yıl da akademik personele yönelik çevrim içi bilgilendirme, tecrübe paylaşımı seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın, “Bu seminerlerimizden ilkinde Erasmus Mundus Projeleri hakkında uygulamalı bilgi paylaşımında bulunduk. Erasmus Mundus kapsamında proje yazmak isteyen akademik personelimize ilk kez bilgi sunduğumuz webinarımıza akademisyenlerimizin ilgisi yoğundu. Erasmus Mundus programı; bir taraftan farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının biraraya gelerek ortak diploma/çift diploma programları açmalarına, diğer taraftan yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin birden fazla ülkede 4 döneme kadar eğitimöğretim görmelerine olanak sunmaktadır” diye konuştu.



“Çift diploma uluslararasılaşmasının önemli göstergelerinden”

Ortak diploma/çift diploma programlarının açılması yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasının önemli göstergelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın, “Ofis olarak gerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın gerekse Üniversitemizin koyduğu hedefler doğrultusunda uluslararası ortak/çift diploma programları sayısının artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid19 Pandemisi koşullarına Ofis olarak hızlı bir uyum sağladık. Son iki yıldır düzenlediğimiz birçok toplantımızı online olarak gerçekleştiriyoruz. “KA171 Yükseköğretimde Ortaklık Faaliyetleri” ve“KA220 İşbirliği Ortaklıkları” konu başlıkları ile iki webinarımız daha olacak” dedi.



“Öğretim üyelerinden tecrübe paylaşımı”

Programın Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Mevlana ve Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü ve Ortak ve Çift Diploma Programları Sorumlusu Öğretim Görevlisi Emel Kahraman’ın yaptığı “Erasmus Mundus (Emjm/Emdm) Projeleri” webinar programında, Akdeniz Üniversitesi Erasmus KA107 ve KA171 Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Rabia Vezne “Erasmus Mundus Projeleri Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme” konulu sunumunu gerçekleştirirken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili ise Erasmus Mundus proje ekibi üyesi olduğu Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDfOR) Projesi ile ilgili tecrübelerini aktardı.

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