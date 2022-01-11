Başkan Ulutaş, Antalyalı gazetecileri ziyaret etti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile kentteki haber ajansı ve kanallara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Başkan Mutlu Ulutaş, vatandaşların haber alma hakkı için görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ziyarette konuşan Başkan Ulutaş, basın mensuplarının, yerelde ve ulusalda bulundukları yerin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade ederek, “Kaş için neler yapabileceğimizi, hizmetlerimizi anlattık, istişarelerde bulunduk. Kaş’ın tanıtımında ve hizmetlerin hemşerilerimizle buluşmasında gazetecilerimizin payı çok büyük. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Başkan Ulutaş, gün dolayısıyla TRT, Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Demirören Haber Ajansı temsilcilikleri ile Lider ve Kanal V televizyonlarını da ziyaret etti.

Ziyaretler sonunda, Başkan Ulutaş, basın mensuplarına günün anısına plaket ve çiçek verdi.

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