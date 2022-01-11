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Okuldan dizüstü bilgisayar çalıp satan çocuklara 5 yıl hapis istemi

DHA

Okuldan dizüstü bilgisayar çalıp satan çocuklara 5 yıl hapis istemi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Çeltikçi İlkokulu'ndan dizüstü bilgisayar çalıp satan B.B.A. (15) ve Y.Ş. (15) hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
Manavgat'taki Çeltikçi İlkokulu'ndan geçen 28 Eylül'de dizüstü bilgisayar çalındı. Okul yetkililerinin haber vermesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nca araştırma başlatıldı. Şüphelilerin B.B.A. ve Y.Ş. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.B.A. ve Y.Ş., ifadelerinde dizüstü bilgisayarı çaldıklarını, format attırdıktan sonra sattıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen suça sürüklenmiş 2 çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'ÖNCE TOP ARADIK SONRA BİLGİSAYARI GÖRDÜK'
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılan 2 çocuk hakkında 'hırsızlık' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.Ş.'nin ifadesinde "Olay günü saat 19.00 sıralarında yanımda B.B.A. ile Çeltikçi İlkokulu'nun bahçesine gezmek için gittik. Okulun bahçesinde tur attık, daha sonra açık tuvalet camından içeri girdik. Cam açıktı, zorlamadık, içeri girdik. Önce top aradık, bu sırada B.B.A. başka bir odaya gitti. Işığı açtı, top aramaya çalışırken bilgisayarı bulduk. B.B.A. bilgisayarı kablosundan ayırıp aldı ve karnının içerisine sakladı. Bu sırada ben de top buldum ve saklayıp çıktık" dedi. 
Dizüstü bilgisayarı mahallede bir internet kafeye götürerek format attırdıklarını anlatan Y.Ş., daha sonra B.B.A.'dan ayrıldığını, ertesi günü arkadaşının bilgisayarı 350 liraya sattığını ve parayı harcadığını söylediğini belirtti. İddianamede suça sürüklenen çocuk B.B.A. da olay günü Y.Ş. ile birlikte Çeltikçi İlkokulu'na gittiklerini, açık tuvalet penceresinden içeri girdiklerini anlattı.
'ERTESİ GÜN JANDARMA BİZİ BULDU'
B.B.A. ifadesinin devamında şunları anlatı:
"Okuldan çıkacağımız sırada sınıfın birinde masanın üzerinde laptop bilgisayar gördük. Onu da almaya karar verdik. Alıp dışarı çıktık, mahalledeki internet kafeye gittik. Sahibine format attırdık, fakat bilgisayarı çaldığımızı söylemedik. Daha sonra Y.Ş. ile ayrıldık. Bilgisayarı internet kafenin yakınındaki bir iş yerinde 350 liraya sattım. Ertesi gün jandarma bizi buldu. Ben de kendilerine bilgisayarın yerini söyledim, jandarmayla birlikte sattığım bilgisayarı gösterdim."
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede suça sürüklenen çocukların okula ait dizüstü bilgisayarı çaldığının kesin olması nedeniyle 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri için cezalandırılmaları talep edildi. Suça sürüklenen çocukların 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı dava, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-01-11 13:56:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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