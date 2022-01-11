Eşini doğuma götüren ambulansı takip ederken kaza yapan babadan acı haber geldi Ağır yaralanan baba, doğan bebeğini göremeden hayatını kaybetti

Antalya’da doğum sancısı çeken eşini hastaneye götüren ambulansı motosikleti ile takip eden koca, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Eşi doğum yaparken, aynı saatlerde ameliyata giren talihsiz adam, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.

Kaza, 8 Ocak Cumartesi günü Gazipaşa ilçesi D400 Karayolu Hastane Kavşağında meydana geldi. Esentepe Mahallesinde ikamet ettikleri evlerinde eşi Selma Özdemir’in doğum sancısı başlaması üzerine sağlık ekiplerini arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, ambulansın gelmesi ile birlikte 07 UV 067 plakalı motosikleti ile ambulansı takip etmeye başladı. Hastaneye yaklaştıkları zaman yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir, Alanya istikametine seyir halinde olan Mahmut Karasu yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Özdemir, ağır yaralandı.



Eşini kanlar içerisinde gördü

Çarpmanın etkisiyle 45 metre savrulan Nusret Özdemir, ağır yaralandı. Sancısı tutan hamile eşini götüren ambulanstaki sağlıkçılar kazayı görüp Özdemir’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile eşi Selma Özdemir, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nusret Özdemir önce Gazipaşa Devlet Hastanesine ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Ameliyatın ardından gözlerini açtı, baba olduğunu öğrendi

Kaza sonucu ağır yaralanan talihsiz adam, Alanya’da sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Özdemir'in Alanya’daki hastanede ameliyat olduğu esnada, eşi Selma Özdemir Gazipaşa Devlet Hastanesinde kız bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyattan çıktıktan sonra baba olduğunu öğrenen Özdemir, "Allah beni çocuğuma bağışladı. Büyük kaza atlattım" dedi.

Tedavisinin 3'üncü gününde baba Özdemir, bebeğini kucağına alamadan dün gece saat 03.00 sularında hayatını kaybetti.

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