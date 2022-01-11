Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yaptı; kızı doğduktan 3 gün sonra öldü (2)

HASTANEDEN İZİNLİ GELDİ, EŞİNİ SON YOLCULUĞA UĞURLADI
Antalya Gazipaşa'da, doğum sancısı başlayan eşinin hastaneye taşındığı ambulansı motosikletle takip ederken, otomobille çarpıştığı kazada yaralanıp, 3 gün sonra kurtarılamayan Nusret Özdemir'in cenazesi, yakınlarınca teslim alındı. Ilıca Mahallesi'ndeki babaevine götürüldükten sonra camiye getirilen Özdemir için cenaze namazı kılındı. Cenazede Özdemir'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Nusret Özdemir'in doğum sonrası sarılık teşhisi koyulan eşi Selma Özdemir de hastaneden izinli olarak cenazeye katıldı. Yakınlarının güçlükle sakinliştirdiği Özdemir, "Kurban olduğum, aşkım" diyerek gözyaşı döktü.
Nusret Özdemir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Ilıca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2022-01-11 17:45:44
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