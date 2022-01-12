Manavgat’ta tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli polisin uygulama noktasında yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü, gece 04.00 sıralarında D400 sanayi girişinde yaptıkları uygulamada şüpheli bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 160 tarihi eser niteliğinde sikke ve 21 obje ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli M. B. ve H. B. hakkında Tarihi Eser Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

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