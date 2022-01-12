Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı Şoför otobüsü elektrik direğine çarparak durdurabildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde freni patlayın ve sürücüsünün kontrolünden çıkan şehiriçi yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Uncalı Mahallesi 1336 Sokak üzerinde meydana geldi. Duraktan yolcusunu aldıktan sonra, diğer durağa ilerleyen sürücü freni patlayan otobüsün kontrolünü kaybetti. Önündeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen otobüs kaldırımdaki elektrik direğini devirdikten sonra durdu. Kazada otobüsteki ve araçlardaki kişilerden 5 kişi yaralandı.Kaza yeri savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralılara vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.