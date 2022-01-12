Freni patlayan şehiriçi yolcu otobüs kontrolden çıkıp 9 araca çarptı: 5 yaralı Kaza sonrası olay yeri savaş alanını andırdı, facia otobüs şoförünün gayretiyle önlendi Otobüsü durduramayan otobüs şoförü direğe çarparak durabildi Kazada bir ilçe emniyet müdürü korumasının da yaralandığı öğrenildi Otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı: "Otobüs aniden hızlandı, durduramadım"

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şehiriçi yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı. Kazada ilçe emniyet müdürü koruması ve 5 kişi yaralandı. Kaza yeri savaş alanına dönerken sürücü Cengiz Akıcı, “Duraktan yolcuyu aldıktan sonra otobüs aniden şahlandı ve hızlandı. Frene bastım. Ancak, otobüs durmak bilmedi” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.20 sırasında Siteler Mahallesi 1366 Sokak üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait 07 AU 0452 özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürçüşünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yeri savaş alanını andırırken, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruması Gökhan Öztürk'ünde aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs ve bir minibüsün ön bölümlerinin hurdaya döndüğü görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri bir süre sokağı araç giriş ve çıkışına kapattı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı ilk ifadesinde, “ Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlandı ve hızlanmaya başladı. Frene bastım, aracı durdurmak istedim ama olmadı. Kontağı kapattım, yine durmadı” dediği öğrenildi.

Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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