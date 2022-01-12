Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'İYİYİM İYİYİM, FREN PATLADI'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait UncalıLara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı halk otobüsündeki kaza anı ve yaşananlar, hem araç kamerasına hem de Büyükşehir Toplu Ulaşım Merkezi İzleme Merkezi'ndeki monitöre saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüs şoförü Cengiz Akıcı, yolcu aldıktan sonra ilerlerken dubaya çarpıp panikleyince aracın direksiyonunu kaldırıma çeviriyor. Otobüsteki yolcular çığlık atarken, Akıcı'nın ağaçlara, araçlara ve direklere çarpan aracı güçlükle durdurduğu görülüyor.

Otobüsteki bir yolcunun, sürücünün yanına gelip "İyi misin?" diye sorduğu, paniği atlatan Akıcı'nın, "İyiyim iyiyim, fren patladı" yanıtı görüntülere yansıdı.

Kaza anı ve sonrası yaşananlar otobüsün 3 ayrı kamerasınca kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-12 12:17:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.