AÜ Rektörü Özkan: "Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastasına önümüzdeki ay embriyo nakli transferi planlıyoruz"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'e önümüzdeki ay içinde embriyo transferi planladıklarını açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Erdem'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz'da kadavradan alınan rahim nakledildi. Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan hastası olan 33 yaşındaki Havva Erdem, 24 Eylül'de taburcu edildi.



Embriyo nakli yapılacak

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Havva Erdem'in sağlık durumu ve embriyo nakli süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Havva Erdem’in Alanya’da yaşamasının bir şans olduğunu belirten Özkan, “O bir avantaj ve hastaneye daha yakın durumda. Havva Erdem’deki gelişmeler iyi gidiyor. Derya Sert’te biriktirdiğimiz tecrübeleri inşallah daha iyi bir şekilde Havva’da da kullanacağız. Her şey iyi gittiğinden Havva Erdem’e embriyo nakline daha erken başlayacağız. Bu da önümüzdeki ay gibi olabilir. İyi bir haber olacak. Her şey yolunda giderse önümüzdeki ay için planlanıyor. Bazen yüzde yüz konuşmak mümkün olmuyor, araya Covid ve başka şeyler girebiliyor. O anlamda yüzde yüz konuşmasak da böyle bir planlamamız var” dedi.

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