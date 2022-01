Muratpaşa’nın eşitlik için yol haritası hazır

Muratpaşa Belediyesi’nin kadınerkek eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlenmesi için yol haritasını belirledi. 20222024 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin kadınlara, engellilere, yaşlılara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadınerkek fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı, kabul edildi. Belediye meclisinin oy birliğiyle kabulünün ardından yürürlüğe giren eylem planı, 2022 2024 yıllarını kapsıyor. Yerel Eşitlik Eylem planı 6 başlıktan oluşuyor. Başlıklar sırasıyla eğitim, şiddet, sağlık, istihdam, katılım ve kentsel hizmetler olarak planda yer aldı.

Planın eğitim başlığında genel amaç, “Sistem dışına çıkmış örgün eğitim çağındaki kız çocuklarıyla okuryazar olmayan kadınların eğitim istemine dahil olmalarını sağlanması ve kadınlarını her kademedeki mesleki, kültürel ve sosyal becerilerinin geliştirilerek eğitimine erişmelerinin sağlanması” olarak belirlendi. Eylem planıyla 2 yıl içinde kadınların okuryazarlık oranının yükseltilmesi, örgün eğitim yaş grubundaki kız çocuklarının eğitim sistemine oranında katılımının sağlanması hedefleniyor.

Kadın ve çocuklara karşı her türlü şiddetin önlenmesi, şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklara gerekli desteğin sağlanmasını amaçlayan şiddet başlığında Muratpaşa Belediyesi’nin kadın danışma merkezlerinin sayısının yükseltilmesi, gerekli olması halinde kadın konukevinin açılması gibi hedefler yer alıyor.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın sağlık başlığında ise kadınların sağlık bilincinin arttırılarak sunulan sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması genel amaç olarak belirlendi. Bu kapsamda Muratpaşa’da kadınların sağlık okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi de eylem planında yer alıyor.

İstihdam başlığında ise kadınlarını işgücüne katılımının önündeki engellerini kaldırılmasına eylem planında yer verildi. Eylem Planının katılım başlığındaki karar alma mekanizmalarında kadınlarının temsilini arttırmak, karar alma süreçlerin yer alan kadınların etkinliğini arttırmak ve bu konuda toplumsal bilinç geliştirmek hedef olarak sıralandı.

Raporun son başlığını oluşturan kentsel hizmetlerde ise başka ülkelerden gelerek Muratpaşa’ya yerleşen ancak kültürel uyum sorunları yaşayan kadın ve ailelere yönelik destek çalışması yapılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.