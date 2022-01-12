Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı, kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı anlatan 14 yıllık otobüs şoförü Cengiz Akıcı, “Otobüs birden bire canavarlaştı ve hızlandı. Frene asıldım, ’imdat’ı çektim hiçbir şey yok. Bir şahlanma var, yarış atı gibi şahlanıpta kaçışa başlıyor. Sanki uçak kalkıyor. Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Durmasam direk yada duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi” dedi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 1366 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, büyükşehir belediyesine ait 07 AU 0452 özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdi ve kendiliğinden durdu. Kazada 9 araç hasar görürken, 5 kişide yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Akıcı’nın gayretiyle faciaya donmanlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağında frenin tutmadığını fark eden otobüs Cengiz Akıcı’ın şaşkınlığı, kaldırıma çıkıp araçlara çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafına yansıdı. Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü yolcuları frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumunu kontrol etti.

"Yaşadıklarını anlattı"

Kaza sonrası otobüs servise çekilirken, Cengiz Akıcı ekmek teknesini kontrol için aracının başına geldi.

Halen olayın şokunda olduğu gözlemlenen evli ve 5 çocuk babası Akıcı, 14 yıldır toplu ulaşımda şoförlük yaptığını belirterek, olay anını anlattı.

"Araç birden bire gaz almaya başladı"

Cengiz Akıcı, Konyaaltı’ndan sabah UC11 hattı güzergahından yolcularını almaya başladığını söyledi.

Yolcularını duraklardan alarak Uncalı Polis Lojmanları durağına geldiğini anlatan Akıcı, “Oradan 2 yolcu aldım ve harekete geçtim. 5 metre ilerledim, araç birden bire gaz almaya başladı. Araçta tuhaf bir şeyler oldu, ayağımı frene attım boşa çıktı, otobüs durmadı. Araç gittikçe daha da hızlanmaya başladı. ’İmdat’ı çektim yine olmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar vardı. Öğrenci servisleri vardı etrafımda, aracımda koltuklar yarı seviyede dolu, ayakta da yolcularım vardı. Kaldırıma çıkınca aracın duracağını düşündüm. Kaldırıma vurdum ama araç yine durmuyor hızlanıyordu. Duvara vurdum yine durmadı” dedi.

"Yolcularım için aracı direk ev duvara vurmaya karar verdim"

Aracın bir türlü durmaması nedeniyle bir karar vermenin eşiğine geldiğini dile getiren Cengiz Akıcı, “ Yolcularım ve dışarıdaki vatandaşların can güvenliği için kendi tarafımdan aracı elektrik direğine vurmaya karar verdim. Olan bana olsun, yeter ki yolculara bir şey olmasın diye düşündüm. Ardından hemen birinci elektrik direğine vurdum araç yine durmadı, ikinciye vurdum yine durmadı. En son otobüs araçların içine daldı. Araçlara çarptıktan sonra otobüs kaldırıma da çıkarak kendiliğinden durdu. Yolcularım yaşanan kargaşada yaralandılar. Sağlık ekipleri, emniyet güçleri zamanında müdahale ettiler. Ulaşım Daire Başkanlığındaki müdürlerimde zamanında geldi, gerekeni yaptılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Otobüs şahlandı, uçak gibi oldu"

14 yıldır direksiyon başında olduğunu ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini kaydeden Akıcı, “ Otobüs birden bire canavarlaştı, birden bire hızlandı. O anı yaşamak lazım. Frene asıldım, ’imdat’ ı çektim hiçbir şey yok. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir şahlanma var yarış atı şahlanıpta kaçışa başlıyor. Araç o şekilde bana mısın demiyor sanki uçak kalkıyor. Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Durmasam direk yada duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi. Ama ben canımı hiçe saydım, önemli olan kendi yolcularım ve dışarıdaki kişilerin hayatıydı. Eğer bugün bir arkadaşımızın canına bir şey gelmemişse belediyenin verdiği eğitimler sayesindedir.

"Otobüslerin bakımı yapılıyor"

Akıcı, otobüslerin haftalık ve 15 günde bir bakımının yapıldığının altını çizdi.

Yaralanan yolcu ve araçlardaki kişilere geçmiş olsun dileklerini ileten Akıcı, kendisini arayıp sormayan oda başkanına da tepki gösterdi.

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