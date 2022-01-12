Manavgat'ta dere taştı, site sakinleri botla kurtarıldı (2)



SERA VE NARENCİYE BAHÇELERİ SULAR ALTINDA

Antalya Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde, şiddetli yağışlar ve şiddetli lodos nedeniyle debisi yükselen Köprüçay Irmağı'nın kenarındaki sebze ve meyve seraları ile narenciye bahçeleri, suyla doldu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, su basan sera ve bahçelerde inceleme yaptı. Son günlerdeki yağışlardan üreticilerin zarar görmemesini dileyen Metin, çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

TARSİM'in üreticiler açısından faydalı olduğuna değinen Ziraat Odası Başkanı Metin, "Seralarımız su altında kaldı, narenciye bahçelerinde meyveler döküldü. Aslında çok pahalı değil, zaten yarısını devlet sübvanse ediyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle Köprüçay Irmağı'nın debisi yükseldi, lodos estiği zaman buralar su altında kalıyor" dedi.

Biber ekili serasını su bastığını anlatan Emrah Sarı da "Seramın içine zor girdim. Buralar hep su altındaydı. Ben bu serayı kiraladım. Seranın etrafında beton olmadığı için TARSİM kaydı yapılmıyor. Serada biber ekiliydi. Ne kadar zarar olduğunu sular çekildiğinde söyleyebilirim. Çevremizdeki seraların hepsi su altında kaldı" diye konuştu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de su basan seralarla ilgili tutanak tuttu.Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Mithat ABAKAN

2022-01-12 15:56:13



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