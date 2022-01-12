Göle dönen arsada kürek çektiler, yolda yüzmeye çalıştılar



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 gündür etkili olan yağmur, boş arazileri ve mazgalı tıkanan yolları göle çevirdi. Botunu şişiren bir kişi sularla kaplı arsada kürek çekerken, diğeri ise yola atlayıp yüzmeye çalıştı.

Kentte 5 gündür etkili olan yağmur, hayatını olumsuz etkiledi. Dün gece etkisini ara ara artıran yağmur, Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesinde arazileri göle çevirdi. Bir kişi, botunu şişirip, göle dönen arsada kürek çekti. "Hakkı Abi balığa gelmiyor musun?" diyen kişiye, diğeri, "Okan hava çok kötü, müşterilerimizin teknelerini kontrol et batmasın" diyerek seslendi.

'ŞU ARSADA BOTLA GEZMEDİM DEME'

Görüntüyü çeken kişi, "Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Oğlum, şu arsada botla gezmedim deme işte. Sahil Güvenlik geliyor" esprisi de kamera kaydında duyuldu.

Yine Lara bölgesinde bir kişi, yolda yüzmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; bu kişiyi görüntüleyen kişinin kahkahaları güldürdü.

Antalya kent merkezine son 5 günde metrekareye 196,7, Antalya Havalimanı'na ise 248,6 kilogram yağış düştü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-01-12 16:06:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.