Başkan Yücel: “Yenilenebilir enerji ile temiz çevre, sağlıklı yaşam amaçlıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl Ocak ayının 2. haftası kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" hakkında, “Yenilenebilir enerji ile temiz çevre, sağlıklı yaşam amaçlıyoruz” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yıl Ocak ayının 2. haftası kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" hakkında açıklama yaptı. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak yıllar içinde Alanya kent ölçeği için enerji verimliliğine ve sürdürülebilir enerji yönetimi çalışmalarına esas projelerin hayata geçirilmesi, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinden faydalanma kapasitesinin araştırılması yönünde pek çok çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Yücel, “Bu farkındalık haftası ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır” dedi.



“Yenilenebilir enerji ile daha temiz ve sağlıklı bir yaşam arzuluyoruz”

“Alanya Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına öncülük etmek, enerjiyi verimli kullanarak yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmek, çevre dostu vizyon projeleri ile kurumun öz tüketim giderlerine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında GES çalışmalarına başladık” diyen Başkan Yücel, “Yenilenebilir enerji projeleri ile küresel ısınmanın etkilerinin doğrudan yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun yapılması ortak amacından yola çıkılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yılın 365 günü güneş alan kentimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile daha temiz daha sağlıklı yaşam alanının oluşturulması için 2017 Temmuz ayında Alanya GES 1, Alanya GES 2 ve Alanya GES 3 ve GES 4 Lisanssız Elektrik Üretimi Santrali Projeleri faaliyete geçirilmiştir. Faaliyete alındıkları günden bugüne kadar toplam 23.561.911,73 kWh elektrik enerjisi karşılığında CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye 19 milyon 915 bin 511 lira 44 kuruş değerinde gelir faturası kesilmiştir” diye konuştu.



“Yenilenebilir enerji projeleri ile 34 bin adet ağacın kesilmesi önlendi”

“Bu yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde 2017 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yaklaşık 34 bin ağacın kesilmesi önlendi” diyerek doğal dengeye de dikkat çeken Başkan Yücel, “Ayrıca iklim değişikliğine uyum sürecinde yürütülmekte olan teknik çalışmalardan bir tanesi olan Karbon Salınımı alt başlığı dikkate alındığında yaklaşık 4 bin 568 ton CO2 salınımı engellendi” ifadelerini kullandı.



“Enerji kentleri birliğine üyelik ile ivme kazandık”

Başkan Yücel, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru yönetilmesi ve kent ölçeğinde uygulama potansiyelinin arttırılması hedefiyle yürütülen çalışmaların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde yapılması hedefiyle başlatılan çalışmaların neticesinde 2021 yılında Enerji Kentler Birliği Üyeliği’nin onaylandığını belirtti. “Alanya Belediyesi olarak üyeliğimizin onaylanmasıyla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarımız başlamış olup söz konusu plan enerji verimliliği temelli ‘Çevreci Yeşil Kent Alanya’ olgusunun sürekliliğinin sağlanması hedefine önemli katkı sağlayacak” diyen Başkan Yücel, “Hazırlanacak olan Enerji Eylem Planı doğrultusunda Alanya kent ölçeğinde Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve çıkan sonuçlar ışığında yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının kent ölçeğinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır” dedi.

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