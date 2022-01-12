Antalya'da, kent merkezindeki taşlı- sopalı kavga kamerada



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezinde iki grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve kemer kullanılan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici ile bir vatandaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine taksicinin ve vatandaşın yakınları da geldi. Ellerinde taş, sopa ve kemer olan kişiler de kavgaya karıştı. Bazı kişiler aldıkları darbelerle yerde sürüklenirken, olay anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-12 19:08:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.