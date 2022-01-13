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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FT Antalyaspor'da, Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

İHA

FT Antalyaspor'da, Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’de son dört karşılaşmasından sadece 1 puan toplayabilen Antalyaspor, 22 puanla sıralamada 15. sıraya kadar geriledi. Trabzonspor galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken kırmızıbeyazlılar, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından da puan yada puanlar hedefliyor.
Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nden Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde çalışmalarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve yarı sahada taktik ağırlıklı maçla sona erdi.
Antalyaspor’da antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Floranus katılmadı. Hafif bir rahatsızlığı bulunan Doğukan Sinik’in ise Fenerbahçe karşısında forma giymesi bekleniyor.
Kırmızıbeyazlılar hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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