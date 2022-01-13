FT Antalyaspor'da, Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’de son dört karşılaşmasından sadece 1 puan toplayabilen Antalyaspor, 22 puanla sıralamada 15. sıraya kadar geriledi. Trabzonspor galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken kırmızıbeyazlılar, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından da puan yada puanlar hedefliyor.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nden Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde çalışmalarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve yarı sahada taktik ağırlıklı maçla sona erdi.

Antalyaspor’da antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Floranus katılmadı. Hafif bir rahatsızlığı bulunan Doğukan Sinik’in ise Fenerbahçe karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kırmızıbeyazlılar hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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