1 dekarla başladığı aloe vera üretiminde rekor kazanç sağladı Turizm sektöründe çalışırken yurt dışında tanıştı, şimdi taleplere yetişemiyor 125 dekar aloe veradan 20 milyon TL kazanç bekliyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1 dekar alana diktiği aloe vera bitkisini 125 dekara çıkaran üretici Cemal Erbay, Türkiye’de ki en büyük aloe vera kapasitesiyle üretim yapıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösterirken, aloe vera bitkisiyle yurt dışında tanışan Erbay, taleplere yetişebilmek adına hedeflerinin 5 bin dekarda aloe vera yetiştirmek olduğunu ve ilk hasatlardan 1520 milyon TL kazanç beklediklerini söyledi.



“En kalitesini yetiştirmek için yola çıktık”

Ülkede en kaliteli Aloe vera hammaddesini yetiştirmek için yola çıktıklarını belirten Cemal Erbay, “Hindistan, Amerika, Brezilya ve Meksika’da üretim alanlarını gördükten sonra Türkiye’de modellemesini yapmak için bir girişimde bulundum. 5 buçuk yılın yaklaşık, 3 buçuk yılı ArGe çalışmalarıyla geçti. Bu bitkiyi ülkemizde iklim şartlarımızda aynı kalitede hammaddeyi üretebilir miyiz diye çalışmalar yaptık. Denemeler sonrasında en kaliteli jeli oluşturabilecek ortamı sağladık. Şimdi hammadde üretiyoruz” dedi.



“125 dekar alanda üretim”

Sözleşmeli çiftçilerle beraber 125 dekar alanda üretim yaptıklarını kaydeden Cemal Erbay, “Öncelikle ürettiğimiz hammadde, yaprak içi jeli. Aloe vera bitkisini talep eden sektörler içinde kozmetik sektörü başı çekiyor. Sağlık sektörü, Gıda takviyeleri, içecekler ve bununla beraber temizlik ve bakım ürünleri son zamanlarda yumuşatıcılar, kâğıt mendiller, yastıklar, yorganlar gibi ürünlerde de kullanılıyor. Hindistan’da geliştirilen doğa dostu bio pil üretimi yapıldı. Bizim de kendi bünyemizde jel akü çalışmalarımız var. Dronlar, elektrikli arabalar bunlar da kullanılmak üzere çalışmalar başladı. Sektörü çok geniş. Bazı hekimler Aloe vera bitkisinden suni damar üretimi konusunda Amerika’da çalışmaların başladığını bile söylüyorlar” diye konuştu.



“Kimyasal gübre kullanmıyoruz”

Aloe veranın doğal bir bitki olduğunu ifade eden Erbay, “ Aloa vera da kimyasal bir gübre ve ilaç kullanamıyoruz. Her gübreyi kabul eden bir bitki değil. Çünkü kimyasal bir maddeyi içine hapsediyor ve bırakmıyor. Bu durum hammadde de kimyasal ürünlerin çıkması demektir. Bu yüzden kimyasal gübre kullanmıyoruz. Yarasa ve solucan gübresi kullanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Yılda 4 defa hasat”

Aloe vera bitkisinin 12 ay boyunca örtü altında ekiminin yapıldığını vurgulayan Erbay, “ Eski ay, yeni ay binlerce yıl önce keşfedilen ay takvimine göre dikim yapıyoruz. Bitkinin kök gelişimi bu şekilde artırıyor. Biri erkenci tür 12’ i ayda hasada geliyor, diğeri geç tür 1824 ayda hasat edebiliyoruz. Bir dekarda 3 bin 600 tane bitkimiz oluyor. Bir dekarda 12 ay sonra yaptığımız hasatlarda ilk yıl içerisinde 4 defa hasat gerçekleşiyor. İlk yıl hasatımız 6 tonla başlıyor, bitki büyüdükçe yaprak ağırlığı arttıkça tonaj artıyor” dedi.



“1520 milyon kazanç beklentisi”

Bu yıl 1520 Milyona yakın kazanç beklediklerini belirten Erbay, “Sözleşmeli üreticilerimizden kilo olarak alıyorum. Hammaddeyi litre olarak satıyoruz. Aloe vera hammadde satışlarımız 8 Euro’ dan başlıyor. Bu sene 15 20 milyon civarında kazanç bekliyoruz. Yaklaşık 3040 milyon ithalatın önüne geçmiş oluyoruz. Şu an yurt içi satışlarımız yapılıyor. İhracatımızda bir kaç ay içinde başlayacak. Dünyada ciddi bir pazar var. Türkiye olarak ne kadar çok üretirsek Avrupa pazarına girmemiz söz konusu. Rekabet konusunda artılarımız var. 5 buçuk yıl önce bir dekarda başlayıp şu an 125 dekara ulaştık. 2022 yılında hedefimiz bin ile bin 500 dekar arasında üretim yapmak. Mini işleme tesisimizde günlük bir ton işlemek için yola çıktık. Önümüzde ki 3 ay içinde bunu 5 tona çıkarmam gerekiyor ki talebelere yetişebileyim. Türkiye’de ki en büyük kapasiteyle üretim yapıyoruz. İlerleyen yıllarda 5 bin dekar alana çıkarmak istiyoruz. Sözleşmeli üretimi 10 yıllık hedeflerle yapıyoruz. Ülkemizde Aloe vera üretimini artırarak ülkemize daha fazla gelir kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.



“Fidan ömrü 1215 yıl”

Emek harcamadan sürekli kazanç elde ediyorsunuz, “Burada ilaç kullanmıyoruz, gübre kullanmıyoruz. Çok fazla emek harcamadan hem kolay hem de bir defa ekiyorsunuz 1215 yıl ömrü var. Sürekli kazanç elde ediyorsunuz. 2022 yılında sözleşme üretimde fidan fiyatları 12 TL. Sadece Danışmanlık ve fidan satın almak isteyen üreticilere 18 TL’ ye satış yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.