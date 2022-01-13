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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO, TOBB desteği ile Manavgat’a okul yaptıracak

İHA

MATSO, TOBB desteği ile Manavgat’a okul yaptıracak

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un desteği ile Manavgat’a okul yaptıracaklarını söyledi.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Odalar ve borsalar Birliği (TOBB)’un desteği ile Manavgat’a okul kazandıracaklarını söyledi. MATSO Ahmet Boztaş Meclis Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Pazartesi günü temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettiğini belirterek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla bir görüşme yaptığını ve TOBB’un desteği ile Manavgat’a okul kazandıracaklarının sözünü aldığını söyledi.

“Başkan Hisarcıklıoğlu’na müteşekkiriz”
Okul kazandırma projesinin sonuçlandığını belirten Başkan Güngör, “Bu ziyaretimiz esnasında uzun süredir, mücadelesini verdiğimiz, talep ettiğimiz Manavgat’ımıza bir okul kazandırma projemizi neticelendirdik. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanım beklediğimiz müjdeyi verdi. MATSO olarak Manavgat’ımıza bir okul daha kazandıracağız. Bu konuda söz aldık. Kentimize hayırlı uğurlu olsun. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kentimizin sadece eğitim alanında değil, odamızın kentimize değer katacak her projesine eksiksiz destek veriyor. Kendisine şehrimiz adına müteşekkiriz. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

“MATSO olarak Manavgat’a birçok okul kazandırdık”
MATSO’nun geleneğinde eğitime destek olmanın hep var olduğunun altını çizen Başkan Güngör, destek vermeye de devam edeceklerini söyledi. Başkan Güngör, MATSO olarak bu güne kadar Manavgat’a ana okulu, MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Manavgat Üniversitesinin temel taşı MATSO Turizm Fakültesini kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

“Okula merhum başkanımız Ahmet Boztaş’ın isminin verilmesi için gerekli çalışmayı yapacağız”
Okulun nasıl olacağına ilçedeki diğer yetkililerle istişare ederek karar vereceklerini anlatan Başkan Güngör, “MATSO olarak Manavgat Üniversitesi’nin temel taşı MATSO Turizm Fakültesini kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. En kısa zaman içinde kentin dinamikleri ve yöneticileri ile istişarelerde bulunup Manavgat’ımızın en öncelikli okul ihtiyacı hangisiyse onun yapılmasına başlayacağız. Bunun sözünü Başkanımızdan aldım. Yapılacak okula Rahmetli Ahmet Boztaş başkanımın isminin verilmesi için gerekli çalışmayı yapacağız. Uzun süredir beklediğimiz, bu sevinci siz değerli basın mensupları, MATSO’nun saygıdeğer meclisi, Manavgat iş dünyası ve Manavgat halkı ile paylaşmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

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