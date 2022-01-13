Kanlı Nigar müzikali Antalya DOB’da

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden biri olan ‘Kanlı Nigar’ müzikalinin prömiyerini Cem İdiz’in besteleri ile 22 Ocak Cumartesi saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalyalı sanatseverler ile buluşturacak.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanıyor. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde ‘Kanlı Nigar’ rolünü Semiha D. Boran ve Emel Öziş, ‘Hamdi’ rolünü Fatih Şanal ve Ümit B. Tekinay, ‘Haydar’ rolünü Toygarhan Atuner ve Taner Ölçen, ‘Şetaret’ rolünü Zişan Damcıoğlu ve Tuğba Kubilay, ‘Letafet’ rolünü Arzu Aydoğdumu ve Serap D. Işık, ‘Hüsrev’ rolünü Baha İşler ve Enis Ok, ‘Rumelili’ rolünü Ercan H. Uğur ve Yalçın Ünsal, ‘Laz’ rolünü Zafer İşgören ve Ferdi Uslu, ‘Acem’ rolünü Onur Alpaslan ve Baturalp Bilgili, ‘Ülfet’ rolünü Selin Telek ve Deniz Ünal, ‘Nefaset’ rolünü Gülçin Gültekin ve Selda Serdar, ‘Mahallenin Meraklısı’ rolünü Ceren Aytekin ve Pınar Tekol, ‘Naci’ rolünü Dağhan Ergün ve Mustafa Özşamlı, ‘İhtiyar’ rolünü ise Emre Aytekin ve Engin Yaman sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen ve 25 Ocak Salı saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

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