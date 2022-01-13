Akü hırsızları yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde 4 aküyü çalan 2 şahıs yakalandı. Aküler ise sahiplerine teslim edildi.
Finike ilçesi Yuvalı Mahallesinde 4 adet araç aküsünün çalınması olayı ile ilgili olarak Finike İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 18/20 JASAT timleri tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların E.K. ve E.Y. olduğu tespit edildi.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar yakalandı. Çalınan 4 adet akü harabe bir evde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli işlemlere başlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.