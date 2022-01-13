Şiddetli yağmurun vurduğu Manavgat'ta hasar tespiti



Alparslan ÇINAR/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak, tarım alanları ve bir tatil köyüne zarar verdi. Su seviyesinin en az 50 santimetre yükseldiği tatil sitesinde çekilen sudan geriye çamur kalırken, seralarda da su birikintileri tahliye ediliyor. Manavgat genelinde zarar gören tarım alanlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları da başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Orman yandığı için yağmur suyu olduğu gibi derelere akıp taşırdı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Orman sahasında metrekareye 150 kilogram yağışın düşmesiyle birlikte bazı dereler taştı. Karpuzçayı deresinin taşması sonucu 171 villanın bulunduğu tatil köyü su altında kaldı. Villaların zemin katında 50 santimetreyi bulan su birikintileri oluştu. Bazı otomobillerin içine çamurlu su dolması nedeniyle hasar meydana geldi.

SU ÇEKİLDİ GERİDE ÇAMUR KALDI

Yağmurun bu sabah etkisini yitirmesiyle birlikte biriken su hızla çekildi. Çamur birikintisinin geride kaldığı dikkati çekerken tatil köyünün yönetim ofisindeki mobilyalar da çamurlu sudan zarar gördü. Manavgat Belediyesi elektrikleri kesilen tatil köyünde yaşayanlara gıda ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için destek gönderdi.

Tatil köyü yöneticisi Çetin Şendoğdu, su birikintisi nedeniyle afeti yaşadıklarını belirtti. 171 villanın tamamına yağmur suyunun girdiğini anlatan Şendoğdu, iş makineleriyle vatandaşların kurtarıldığını anlattı. Suyun tahliye edildiğini ve çamurun temizlenmesi için çalıştıklarını ifade eden Şendoğdu, "Birkaç güne kadar inşallah eski haline dönecek tatil köyümüz. Elektriğimiz yok. Umarız bir daha böyle bir afet yaşamayız" dedi.

'AĞAÇ KALMADIĞI İÇİN SU BİR ANDA DERELERE YÜKLENİYOR'

Manavgat genelinde zarar gören tarım alanlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları da başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin üreticilerin zararını sera ve tarlalarını tek tek ziyaret ederek tespit ediyor. Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Mahallesi'nde 16 dönümlük ejder meyvesi serası da taşan dereler nedeniyle su altında kaldı.

Suyun çekildiği ve az miktarda kalan suyun tahliye işlemlerinin devam ettiği görülürken Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "15 günlük sürede Manavgat çevresi yoğun yağış aldı. Orman sahalarının tamamen yanması nedeniyle ağaç kalmadığı için su bir anda dere ve havzalara yükleniyor. Ağaç ve dal parçaları gelip tahliye köprülerini tıkıyor. Köprüçayı, Karpuzçayı ve Nifrit dereleri taştı. Tarım alanları ve narenciye bahçelerimizi su bastı" diye konuştu. Hasar tespitin sürdüğünü ancak zararın büyük alanda meydana geldiğini de anlatan Başkan Metin, tarım sigortalarının üreticilere can suyu olduğunu da kaydetti.

16 dönümlük serası su dolan ejder meyvesi üreticisi Adnan Acar, "Zararın boyutunu şu anda tespit etmek mümkün değil. Sadece 1 dönümlük alanın maliyeti 250 bin lira. İçerisinde fide maliyeti yok. Zararımız büyük" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINAR

2022-01-13 13:04:58



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