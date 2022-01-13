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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASSİM Turizm Platformu, sektör sorunlarının çözüm önerilerini konuşacak

İHA

ASSİM Turizm Platformu, sektör sorunlarının çözüm önerilerini konuşacak

Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum merkezi ASSİM bünyesinde yer alan Turizm Platformu’nun sektörün sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalıştayın son halkası 29 Ocak Cumartesi yapılacak.
Turizm sektörünün ‘think tank’ kuruluşu olma yolunda adımlar atan ASSİM Turizm Platformu, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM çatısı altında yer alan 15 dernek ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kuruldu.
Sektörün sorunlarını ve bu sorunlara belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerili geliştirmek amacıyla geçen yıl Eylül ayında çalıştay programı açıklayan platform, ilk çalışmasını 25 Eylül’de gerçekleştirdi. Sektör profesyonelleriyle birlikte sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticilerin katıldığı çalıştayda istihdamdan lojistiğe, seyahat acentelerinin yaşadığı sıkıntılardan kültür varlıklarının korunmasına ve kurvaziyer turizmine kadar birçok başlıkta sorunlar tespit edildi.
İlk çalıştayın sonuç raporu aralık ayında Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ilgilerle paylaşıldı. ASSİM Turizm Platformu, 29 Ocak Cumartesi günü ise çözüm önerilerini konuşmak için toplanacak. Toplantı ASSİM’de gerçekleştirilecek. Çözüm önerilerinin yuvarlak masa toplantılarında ele alınacağı çalıştayın ardından hazırlanacak rapor kamuoyuyla paylaşılacak.

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